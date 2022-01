Polizei sucht Zeugen : Kupferdiebe schlagen in Geesthacht gleich mehrfach zu

Einige Regenwasser-Fallrohre konnten Kupferdiebe in Geesthacht demontieren und abtransportieren.

Geesthacht | Auf Kupferrohre hatten es Langfinger am vergangenen Wochenende, 14. und 15. Januar, abgesehen und an mehreren Standorten im Stadtgebiet von Geesthacht (Herzogtum Lauenburg) zugeschlagen. Nun sucht die Polizei mögliche Zeugen. Zu den ersten Taten kam es am Freitag von 15 bis 18.45 Uhr sowie in der Nacht auf Samstag bis zum Mittag, 11.40 Uhr, im Horn...

