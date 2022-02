Etwa 1000 Euro Schaden : Langes Kupferkabel von Rohbau in Lauenburg gestohlen

Nachdem Täter ein Kupferkabel von einer Baustelle in Lauenburg entwendet haben, sucht die Polizei Zeugen.

Lauenburg | Einen Rohbau der DLRG-Rettungswache in der Lütauer Chaussee in Lauenburg hatten sich Diebe in der Nacht von Montag auf Dienstag, 7./8. Februar, auserkoren. Die Täter trennten laut Polizeiangaben Kupferkabel vom Stromverteilerkasten ab und öffneten die Terrassentür des Rohbaus gewaltsam. Entwendet wurde ein langes Kupferkabel, welches den Baukran mi...

