Kulinarisches und Klangvolles : Klassische Musik auf dem Bargteheider Wochenmarkt

Rolf Herbrechtsmeyer und Tair Turganov spielen Duette am offenen Fenster der Stadtbibliothek Bargteheide.

Bargteheide | Wie seit etlichen Monaten in Ahrensburg wird nun auch in Bargteheide der Wochenmarkt musikalisch begleitet: Am Freitag, 27. August, findet bereits das 2. Wochenmarkt-Konzert am Markt statt. Rolf Herbrechtsmeyer (Cello), Berufsmusiker und Leiter der Klassik-Reihe „à la carte Kammermusik“, und Tair Turganov, der auch zum Verein gehört, spielen zwischen ...

