Im Auftrag des Citymanagements : Künstler besprühen 30 Stromkästen in Ahrensburg

In der Gemeinde Siek sind die Verteilerkästen schon bunt – nun werden sie im Auftrag des Citymanagements auch in der Schlossstadt besprüht. Gefördert wird das auch mit EU-Geldern.

Ahrensburg | Blumen und Schmetterlinge an der Großen Straße, eine Blaumeise an der öffentlichen Toilette: Einige der ansonst so tristen grauen Stromkästen und Trafostationen in Ahrensburg werden nun mit bunten Motiven kaschiert. Gefördert wird dies auch mit EU-Gelder aus dem Budget der Aktiv-Region Alsterland. Citymanagement gab Arbeiten in Auftrag „Wir möch...

