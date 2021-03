Reinbek : Küchenbrand in Reihenhaus

Ein Feuer hat Sonntagmorgen die Küche eines Reihenhauses in der Schleswiger Straße in Reinbek zerstört. Menschen wurden nicht verletzt.

Reinbek | Ein Feuer hat Sonntagmorgen die Küche eines Reihenhauses in der Schleswiger Straße in Reinbek zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Zwei Hausbewohner wurden von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht und danach vom Rettungsdienst betreut. Rauchschwaden „Als wir kurz nach dem Alarm am Brandort eintrafen, zogen dunkle Rauchschwaden aus den Fenst...

