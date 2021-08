Festival in Bad Oldesloe : „KuB auf dem Feld“ überzeugt mit Uhlmann, Schulte und Mighty Oaks

Aus einer Notlösung ist in Bad Oldesloe ein Picknick-Erfolgskonzept geworden, das auch nach der Corona-Pandemie eine Chance verdient hätte.

Bad Oldesloe | Der Nieselregen setzt im Strobo-Licht wieder ein, während Thees Uhlmann die Faust in Richtung des dunklen Himmels über dem Gut Altfresenburg reckt und „Nice“ in das Publikum bei „Kub auf dem Feld“ schreit. Man kauft ihm die Freude über den Auftritt ab. „Fünf Jahre lang nicht gesungen“ heißt einer der Hits des Tomte-Frontmanns. Ganz so lange w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.