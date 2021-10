Kritik an Ioki : Taxifahrer in Ahrensburg ärgern sich über günstige Shuttles

„Hier wird ganz bewusst ein Gewerbe kaputt gemacht“, kritisiert ein Taxifahrer den subventionierten Fahrdienst. In der Branche wird Ioki als großer Konkurrent gesehen.

Ahrensburg | Neben dem Ahrensburger Bahnhof warten sie: Fahrer, in gelben und schwarzen Autos, die Kunden durch die Gegend kutschieren möchten. Und in letzter Zeit ist ihr Warten allzu oft vergebens. Statt in ein Taxi zu steigen, springt der ein oder andere Reisende nämlich lieber in ein preisgünstigeres Ioki-Shuttle. So jedenfalls berichten es die Taxifahrer, die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.