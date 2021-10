Kriminalpolizei ermittelt : Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus in Ammersbek

In der Nacht von Donnerstag, 7. Oktober, auf Freitag, 8. Oktober, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Haus im Teichweg zu einzudringen. Doch das gelang ihnen nicht. Nun ermittelt die Polizei.

11. Oktober 2021, 11:29 Uhr

Ammersbek | Unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag, 7. Oktober, auf Freitag, 8. Oktober, versucht in ein Mehrfamilienhaus im Teichweg in Ammersbek einzubrechen. Das teilt die Polizeidirektion Ratzeburg nun mit.

Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt

„Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten zwischen 23.30 und 09.15 Uhr bislang Unbekannte gewaltsam über die Hauseingangstür in den Treppen- und Flurbereich des Mehrfamilienhauses einzudringen“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian. Ins Haus seien die Täter allerdings nicht gelangt.



Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, können sich bei den ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer (04102) - 8090 zu melden.