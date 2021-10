Zeugen gesucht : Kriminelle versuchen in Einfamilienhaus in Elmenhorst einzubrechen

Die Hauseigentümerin stellte am Wochenende Schäden an ihrer Haustür fest.

04. Oktober 2021, 13:03 Uhr

Elmenhorst | Den Kriminellen gelang es zwar nicht ins Haus einzudringen, aber sie hinterließen deutliche Spuren und Schäden an einer Tür im Buchenweg in Elmenhorst.

Laut der bisherigen Ermittlungen stellte eine Hauseigentümerin am Sonnabend, 2. Oktober fest, dass die Eingangstür ihres Einfamilienhauses Beschädigungen aufwies.

Haustür beschädigt

In der Zeit vom 1. bis zum 2. Oktober 2021 kam es demnach im Buchenweg in Elmenhorst zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus.

„Unbekannte Täter versuchten erfolglos die Tür gewaltsam zu öffnen. Der Sachschaden wird auf 150 Euro geschätzt“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.



Die Polizei sucht Zeugen

Die Kripo Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie sucht entsprechend nach Zeugenhinweisen. „Wer hat im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Buchenweges in Elmenhorst beobachtet?“, fragt daher Polizeisprecherin Fischer.

Sachdienliche Hinweise können der Kripo Ahrensburg unter der Telefonnummer: (04102)-8090 übermittelt werden.