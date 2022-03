Diebe in Stormarn unterwegs : Kriminelle dringen gewaltsam in Häuser in Ahrensburg und Pölitz ein

Über das Wochenende kam es zu Einbrüchen in Ahrensburg und Pölitz. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugen.

Ahrensburg/Pölitz | Erneut sind in Stormarn in den vergangenen Tagen mehrere Einbrüche angezeigt worden. Zwei Mal schlugen Kriminelle in Ahrensburg zu. Zwischen Freitag, 4. März, und Sonntag, 6. März, kam es zu mehreren Delikten. Einbruch in der Hagener Allee und dem Pomonaring Zwischen Freitag, 15 Uhr, und Sonntag, 19.15 Uhr, brachen Diebe in der Hagener Allee in ...

