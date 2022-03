Airbags und Navi gestohlen : Autodiebe begehen in Schwarzenbek 13 Straftaten in einer Nacht

Die Diebe wussten offenbar genau was sie taten. Navigationssysteme und Airbags wurden fachmännisch ausgebaut. Die Kriminalpolizei Geesthacht ermittelt.

Schwarzenbek | Gleich 13 Mal schlugen Kriminelle zwischen dem 9. (22 Uhr) und 10. März (7 Uhr) in Schwarzenbek zu. Sie brachen sieben Pkw auf und entwendeten Fahrzeugteile. In sechs Fällen wurden außerdem Fahrzeugteile demontiert. Zum Teil gingen der oder die Täter relativ rabiat vor. So wurden Seitenscheiben eingeschlagen, um in den Pkw gelangen zu können. Abges...

