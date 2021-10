Taschendiebe unterwegs : Kriminelle bestehlen zwei Seniorinnen in Wentorf

Die Polizei weist explizit nochmal darauf hin, dass man auf seine Wertgegenstände achten sollte, wenn man einkaufen geht.

Wentorf bei Hamburg | Gleich mehrfach schlugen gestern, 12. Oktober, bisher unbekannte Taschendiebe in der Hamburger Straße und am Casinopark in Wentorf zu. In ihrem Visier offenbar: ältere Mitbürgerinnen. In einem Discounter in der Hamburger Straße wurde eine 85-Jährige zwischen 13 und 13.50 Uhr Opfer des oder der Diebe. Gestohlen wurde ihre Handtasche inklusive Geldbö...

