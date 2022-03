Polizei sucht Zeugen : Kriminelle beschädigen zahlreiche Autos in Bargteheide

Mehrere Fahrzeuge wurden in der Nacht zu Dienstag, 15. März, und in den frühen Morgenstunden in Bargteheide aufgebrochen. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Doch es gibt einen Hinweis von einem Zeugen.

Bargteheide | Ein lauter Knall in der Straße „An den Stücken“ in Bargteheide. Zwei männliche Personen jüngeren Alters mit schlanker Statur flüchten über eine Böschung hinweg in den Tremsbütteler Weg. Das berichtet ein aufmerksamer Zeuge in der Nacht zu Dienstag, 15. März, gegen 0.30 Uhr der Polizei. Autos in der Straße An den Stücken beschädigt Die rückt sofo...

