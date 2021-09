Kriminalpolizei ermittelt : Hintergründe zum brennenden Bagger in Ahrensburg unklar

Anwohner wurden laut Polizei durch einen Knall wach und entdeckten das Feuer in der Bünningstedter Straße. Nun werden Zeugen gesucht.

von Susanne Link und ots

09. September 2021, 15:52 Uhr

Ahrensburg | Bereits am Einsatzort nahm die Polizei die Ermittlungen auf: Wie der Bagger in der Bünningstedter Straße in der Nacht zu Donnerstag in Brand geraten konnte, ist allerdings immer noch unklar. Deshalb sucht die Kriminalpolizei Ahrensburg nun Zeugen.

„Anwohner wurden durch einen Knall wach und entdeckten das Feuer“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer. Die Schadenshöhe könne noch nicht genau beziffert werden.