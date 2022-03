Krieg, Flucht und Sicherheit : Wie es eine Familie aus der Ukraine nach Ahrensburg schaffte

Von Wyschhorod nach Ahrensburg: Familie V. floh vor dem Krieg in ihrem Land nach Schleswig-Holstein. Barbara Müller, eine Verwandte aus Ahrensburg, nahm die Ukrainer bei sich auf. Die Geschichte einer Flucht

Ahrensburg | Eine laute Explosion. Die Fenster wackeln von den Luftwellen. Textnachrichten mit dem Satz „Es hat begonnen“ erreichen die ukrainische Familie V., die in der Nähe von Kiew lebt. Sie sind sehr besorgt. Es ist noch früh am Morgen. Vater Yurii V. zieht sich an und geht mit dem Hund spazieren. Ein Flugzeug fliegt über seinen Kopf. Er geht weiter. Plötz...

