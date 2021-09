Fußball-Kreisliga Mitte-Süd : Kreisligist VfL Oldesloe entlässt Trainer Andreas Goldau

Obwohl der VfL Oldesloe in der Fußball-Kreisliga Mitte-Süd noch unbesiegt ist, haben sich die Stormarner von ihrem Trainer Andreas Goldau getrennt. Die Chemie sollte nicht mehr gestimmt haben.

Bad Oldesloe | Andreas Goldau ist nicht mehr Trainer von Fußball-Kreisligist VfL Oldesloe. Das gab der Verein am Montag, 20. September, bekannt. Kurios: Noch am Sonntag coachte Goldau die Stormarner zu einem 2:0-Sieg bei der SG Oering-Seth, der dem noch ungeschlagenen VfL den Sprung an die Tabellenspitze einbrachte. „In einem Gespräch mit dem Mannschaftsrat des L...

