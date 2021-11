Fußball-Kreisliga Mitte-Süd : SV Türkspor Oldesloe bringt dem Bargfelder SV die erste Niederlage bei

Der SV Türkspor Bad Oldesloe hat seinen Aufwärtstrend in der Fußball-Kreisliga Mitte-Süd fortgesetzt. Dem Bargfelder SV brachte der SVT die erste Niederlage bei und ist seit fünf Spiele unbesiegt (3 Siege, zwei Remis).

Bad Oldesloe | Nach dem verdienten 4:2 (2:0)-Auswärtssieg hat der SV Türkspor Bad Oldesloe den Bargfelder SV in der Fußball-Kreisliga Mitte-Süd vom vierten Tabellenplatz verdrängt und seine Erfolgsserie auf nunmehr fünf Partien in Folge ohne Niederlage ausgebaut. Auch interessant: So lief es für die Stormarner Teams am 11. Spieltag – die Spiele im Überblick SV...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.