Fußball-Kreisliga Süd : Tabellenführer TSV Trittau gewinnt auch beim TSV Berkenthin

Sechster Sieg im siebten Spiel: Der TSV Trittau bleibt nach einem 2:0 (1:0)-Erfolg beim TSV Berkenthin weiter unbesiegt in der Fußball-Kreisliga Süd und hat den Vorsprung an der Tabellenspitze vorübergehend ausgebaut.

Berkenthin | Der TSV Trittau hat am Donnerstagabend in einer vorgezogenen Partie des achten Spieltags den TSV Berkenthin in der Fußball-Kreisliga Süd mit 2:0 (1:0) besiegt und vorübergehen den Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber dem Ratzeburger SV auf vier Punkte ausgebaut. „Der Gegner hat sich mit allen Mitteln gewehrt und es uns nicht einfach gemacht“, ...

