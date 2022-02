Stolz auf solidarische Bürger : Kreis Stormarn ist bereit, Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen

Landrat Dr. Henning Görtz und Kreispräsident Hans-Werner Harmuth haben sich stolz auf ihre Mitbürger gezeigt, die sich solidarisch mit den Ukrainern zeigten. Man bereite sich vor, Kriegsflüchtlinge aufzunehmen.

Bad Oldesloe/Reinfeld | Nach dem militärischen, völkerrechtswidrigen Angriffs Russlands auf die Ukraine am Donnerstag, 24. Februar, haben bereits diverse Aktionen in Stormarn stattgefunden, um Solidarität mit den Ukrainern zu zeigen. Unter anderem wurden die Rathäuser in Bad Oldesloe, Reinfeld und Bargteheide in den Nationalfarben der Ukraine angestrahlt. Außerdem gab es ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.