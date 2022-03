Sirenen, aber keine Bunker : Kreis Stormarn in der Lage, per Sirene zu warnen – auf Test wird verzichtet

Angesichts des Krieges in der Ukraine machen sich auch einige Stormarner Bürger Sorgen. Was wäre im Fall eines militärischen Zwischenfalls in Schleswig-Holstein? Könnte der Kreis Stormarn seine Bürger warnen?

Bad Oldesloe | Nach dem militärischen Überfall auf die Ukraine stieß Wladimir Putin, Präsident der Russischen Förderation, auch Drohungen gegen den „Westen“ aus. Politik-Experten gehen aber nicht davon aus, dass aktuell eine akute, realistische militärische Gefahr für Deutschland besteht. Doch einige Stormarner Bürger äußerten sich trotzdem bereits besorgt für de...

