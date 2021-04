Stormarner Kranichforscher : „Der Ruf der Kraniche“ als Online-Vortrag via Zoom

Im Online-Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Literatur trifft Natur“ geht es diesmal um die Kraniche.

Bad Oldesloe | Das Centrum für Naturkunde der Universität Hamburg lädt am Mittwoch, 21. April, um 18 Uhr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Literatur trifft Natur“ zu einem interessanten Online-Vortrag über das Buch „Der Ruf der Kraniche“ von Dr. Bernhard Wessling ein. In diesem Vortrag via Zoom stecken 25 Jahre Kranichforschung des studierten Chemikers, der einen G...

