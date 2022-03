Konzertreihe „Musik am Sonntag“ : Musikalische Dialoge in Bargteheider Kirche im Mittelpunkt

Klänge von Barockvioline, Cembalo und Orgel bilden den Auftakt der Bargteheider Kirchen-Konzertreihe „Musik am Sonntag“.

Bargteheide | Die evangelische Kirchengemeinde Bargteheide legt die beliebte Konzertreihe „Musik am Sonntag“ wieder auf, die in Corona-Zeiten lange verstummt war. Los geht es im Kirchenschiff an der Lindenstraße 2 am 20. März. Ab 18 Uhr geben Barockvioline, Cembalo und Orgel den Ton an, stehen musikalische Dialoge im Mittelpunkt. Veranstalter ist der Förderverein B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.