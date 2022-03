Wegen Krankheit : Konzerte mit Musical-Star Carl Ellis in Eichede entfallen

Darauf haben sich sicherlich viele gefreut. Doch die beiden Konzertabende mit Musical-Star Carl Ellis in Eichede müssen abgesagt werden.

Bargteheide | Der Londoner Musical-Star Carl Ellis („Notre Dame de Paris“, „Starlight Express“) sollte eigentlich an zwei Abenden zusammen mit Kantor Andis Paegle in der Eichedeer Kirche auftreten – am 26. und 27. März – und dabei auch berühmte Klassiker von Frank Sinatra, Leonard Cohen, Amy Winehouse oder Seal darbieten. Dabei sollte ein Teil des Erlöses der Ukrai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.