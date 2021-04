Lebensweg in Bad Oldesloe : Hospiz-Gründerin: „Ich bin bisweilen an meine Grenzen gekommen“

Sabine Tiedtke, die Geschäftsführerin des Hospizes Lebensweg im Sandkamp in Bad Oldesloe, zieht ihre erste Jahresbilanz.

Bad Oldesloe | Sie ist eine Powerfrau, die nichts so schnell schrecken kann, doch die Corona-Pandemie hat inzwischen auch bei ihr Spuren hinterlassen. „Dieses Jahr hat uns eine Menge abverlangt, ich bin bisweilen an meine Grenzen gekommen“, gesteht Sabine Tiedtke. „Doch jetzt kommen wir langsam in ruhigeres Fahrwasser und jeder hat hier seinen Platz gefunden“, sagt ...

