Bürgerbegehren erfolgreich : Bargteheide Zero sammelt 1300 Unterschriften für Klimaaktionsplan

Bereits knapp eine Woche vorher hat die Bürgerinitiative Bargteheide Zero die erforderlichen Unterschriften für ein erfolgreiches Bürgerbegehren zusammen.

Bargteheide | Der intensive Endspurt bezüglich des Bürgerbegehrens hat sich gelohnt: Innerhalb von fünf Monaten ist es der Bürgerinitiative Bargteheide Zero gelungen, über 1300 Unterschriften für den Klimaschutz zu sammeln – mehr als genug. 1188 Unterschriften mussten zum Gelingen des Bürgerbegehrens bis 28. Februar her. Die Vorgabe wurde locker erreicht, was die M...

