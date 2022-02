Im Fahrzeug eingeklemmt : Kleinlaster rammt Kleinwagen – zwei Verletzte in Reinbek

Bei einem Verkehrsunfall in Reinbek wurden am Mittwochnachmittag zwei Menschen verletzt.

Reinbek | Es war 15.19 Uhr am Mittwochnachmittag, 23. Februar, als es in der Sachsenwaldstraße 32 (Abzweiger Richtung Ohe) in Reinbek hörbar krachte. Ein hellblauer Opel Corsa war gerade dabei, vom Grundstück auf die Straße zu fahren. Dabei wurde der Kleinwagen von einem Mercedes Kleinlaster erwischt. Lkw-Fahrer blieb unverletzt Fahrer und Beifahrer waren...

