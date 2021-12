Kontrolle der Polizeistation : Kleinkraftradfahrer (52) in Glinde hatte 2,58 Promille

Knapp 2,6 Promille! Dieser dramatische Promillewert wurde bei einem 52-jährigen Reinbeker gemessen. Volltrunken hatte er sich mit seinem Fahrzeug auf den Weg gemacht. Kurz darauf wurde er kontrolliert.

Glinde | Ende einer Trunkenheitsfahrt am Samstagnachmittag, 11. Dezember, in Glinde. In der Straße „An der alten Wache“ überprüften Beamte der Polizeistation gegen 15.30 Uhr einen 52 Jahre alten Fahrer eines Kleinkraftrads und rochen Atemalkohol bei dem Mann aus Reinbek. Führerschein wurde beschlagnahmt Ein freiwilliger Atemalkoholtest kam zum vorläufige...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.