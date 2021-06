Wentorf bei Hamburg : Kleinkind in Auto eingeschlossen: Polizei schlägt Scheibe ein

Ein Vater setzt seinen 13 Monate alte Jungen in den Wagen. Dabei fällt unbemerkt der Schlüssel in den Innenraum. Das Fahrzeug verriegelt sich automatisch.

Wentorf | Ein 13 Monate altes Kleinkind war in Wentorf in einem BMW gefangen. Das Ganze entstand aus einem unglücklichen Zwischenfall. Kind in Fahrzeug gefangen Denn während der Vater das Kind im Reinbeker Weg in seinen Kindersitz im Pkw setzte, fiel ihm nach bisherigen Erkenntnissen auch der Autoschlüssel in das Fahrzeug. Als der Mann anschließend die...

