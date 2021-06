Unfall in Lauenburg : Fünfjähriges Kind stürzt mit Fahrrad vor Linienbus

Aus noch ungeklärter Ursache fiel ein fünfjähriges Kind auf die Fahrbahn. Der Busfahrer erlitt einen Schock.

Lauenburg | Am Sonntag, 6.Juni, wurde laut Polizeibericht ein fünfjähriges Kind bei einem Verkehrsunfall mit einem Bus in der Hamburger Straße in Lauenburg leicht verletzt. „Gegen 13 Uhr befuhr ein 32-jähriger Linienbusfahrer die Hamburger Straße in Fahrtrichtung Boizenburg. Auf dem rechten Gehweg kam dem Linienbus das fünfjähriges Kind mit seinem Fahrrad entg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.