Oldesloer Kub-Konzert : Die hohe Kunst des Klavierspiels zu vier Händen

Das Silver-Garburg-Piano-Duo hat bereits in rund 70 Ländern auf fünf Kontinenten konzertiert. Nun gastiert das Duo in Stormarn und spielt im Kub der Kreisstadt.

Borstel | Der Verein Kammermusik in Borstel und Sülfeld darf endlich wieder loslegen und präsentiert am Sonntag, 5. September, das Silver-Garburg-Piano-Duo, das ab 18 Uhr im Kultur- und Bildungszentrum (Kub) im Beer-Yaacov-Weg 1 in Bad Oldesloe gastiert. Das Klavierduo hat bereits in rund 70 Ländern auf fünf Kontinenten konzertiert und spielt regelmäßig mit ...

