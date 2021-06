„Neustart Kultur“ in Reinfeld : Violine trifft Harfe – klassische Klänge in der Sackgasse

Paulina & Agata Pospieszny, ein Duo der jungen Generation, hat sich in der klassischen Musikszene etabliert: Nun spielen beide in Reinfeld.

Reinfeld | Der Bund fördert mit dem Projekt „Neustart Kultur“ viele Künstlerinnen und Künstler. Bezuschusst werden Konzerte an ungewöhnlichen Orten: wie am Sonntag, 20. Juni 17 Uhr, in Reinfeld. In der Feldstraße 24a findet ein Konzert mit Violine und Harfe statt. Anmeldung zum Konzert notwendig. Sie stehen auf Bühnen in Europa und Australien Das Duo Pauli...

