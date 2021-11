Geimpft und getestet : 2G-plus im Kirchenschiff Hoisbüttel – Schnelltest vor Ort möglich

Die ev. Kirchengemeinde Hoisbüttel lädt am 2. Advent um 10 Uhr zum Klage-Gottesdienst mit Pastor Ralf Weisswange und Organistin Ayumi Kitamura ein.

Hoisbüttel | Ein Klage-Gottesdienst steht am Sonntag, 5. Dezember, 10 Uhr, in der ev. Kirchengemeinde Hoisbüttel auf dem Programm – zelebriert von Pastor Ralf Weisswange. In seiner Predigt am 2. Advent geht es um den Schrei eines Menschen in größter Bedrängnis. Auch in der Bibel darf Gott unzensiert angeklagt werden. „Bis heute teilen wir mit dem Propheten Jesaja ...

