Coronavirus in Stormarn : Kita in Barsbüttel nach Infektionen mit Corona-Mutation geschlossen

Nach einem erhöhten Infektionsaufkommen in der Kita Soltauredder schließt diese bis 1. April.

Barsbüttel | In einer Barsbütteler Kita (Kreis Stormarn) hat sich seit Donnerstag, 18. März, die Corona-Variante B 1.1.7 verstärkt ausgebreitet. Das teilt die Gemeinde Barsbüttel mit. Infektionen in fünf Gruppen festgestellt In der Kita Soltauredder sei ein „erhöhtes Infketionsaufkommen“ festgestellt worden. Daher werde die Kita ab sofort bis zum 1. April ko...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.