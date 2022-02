Großensee : Kita-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Die Alarmzentrale einer Kita in der Hamburger Straße meldete in der Nacht von Montag auf Dienstag einen Einbruch. Die Polizei war schneller vor Ort, als der mutmaßliche Kriminelle sich das wahrscheinlich erhofft hatte.

Großensee | Alarm in Großensee am Dienstag, 8. Februar. Die Sicherheitsanlage einer Kindertagesstätte in der Hamburger Straße meldet gegen 2.10 Uhr einen Einbruch in einer Kindertagesstätte in der Hamburger Straße. Sofort rückt die Polizei aus. Und sie hat Erfolg. 38-jähriger Mann wird verdächtig „Durch die eingesetzten Beamten konnte auf dem Gelände ein 38...

