Junge in Reinfeld verletzt : Elfjährigen Radfahrer zu Fall gebracht – Zeugen gesucht

Ein junger Mann hält plötzlich einen Stock in die Speichen des Rades. Das blockiert, das Kind stürzt und verletzt sich dabei.

Avatar_shz von Volker Stolten

18. Juni 2021, 18:33 Uhr

Reinfeld | Wer macht sowas? Donnerstag, 17. Juni, gegen 14.30 Uhr in Reinfeld fuhr ein elf Jahre alter Junge per Fahrrad auf dem Radweg der Matthias-Claudius-Straße am Herrenteich stadtauswärts. Plötzlich hielt ein junger Mann vom tiefer gelegenen Spazierweg einen Stock in die Speichen des Rades. Das blockierte, das Kind stürzte und verletzte sich dabei.

Flucht mit Stock in der Hand

Der Täter entfernte sich fluchtartig mit dem Stock in der Hand in unbekannte Richtung. Er soll etwa 20 Jahre alt sein und blondes Haar haben. Er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt.

Die Polizeistation in Reinfeld ermittelt, sucht Zeugen und fragt: Wer kann nähere Angaben zur beschriebenen Person machen? Hinweise bitte unter der Rufnummer (04533) 79340-0.