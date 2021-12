Unfall in Reinbek : Rentner schiebt drei Pkw zusammen und fährt Lichtmast um

In Reinbek kommt es Dienstagmittag, 14. Dezember, zu einem ungewöhnlichen Unfall. Verursacher ist ein Rentner, der hinter einem zerstörten Stromkasten und Lichtmast endet.

Reinbek | Außergewöhnlicher Unfallhergang am Dienstagmittag, 14. Dezember, in Reinbek: Ein älterer Herr ist in seinem blauen Mercedes mit Ratzeburger Kennzeichen auf der Straße Schmiedesberg (30 km/h und Kopfsteinpflaster) unterwegs, als er plötzlich „auf die schiefe Bahn“ gerät. Er rammt einen rechts parkenden Mini und schiebt ihn auf einen Mercedes. Der verha...

