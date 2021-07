Tierheime im Kreis Stormarn : Keine Abgabewelle von Corona-Tieren – aber andere Probleme

Mancherorts sind die Tierheime mit „Lockdown-Hunden“ gefüllt. Im Kreis Stormarn ist das bisher nicht der Fall. Aber es gibt andere Probleme wie frei lebende Katzen, illegalen Welpenhandel und unterernährte Vögel.

Großhansdorf/Bad Oldesloe/Reinbek | Die Pandemie hat viele neue Wortschöpfungen hervorgebracht. Wie so viele entstandene Wörter sind die Begriffe „Lockdown-Hunde“ oder „Corona-Interessenten“ nicht positiv besetzt. Doch es hat einen Grund, weshalb sie es in Tierschutzkreisen in den Sprachgebrauch geschafft haben. Seit Ausbruch des Virus wurden mehr Tiere als üblich angeschafft – oft unbe...

