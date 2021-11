Unglück in Kayhude : Betrunken und ohne Füherschein in Haus gekracht

34-jähriger Mercedes-Fahrer kommt in Kayhude nachts von der Fahrbahn ab und rast in Hauswand einer Gaststätte. Der Mann hat gut zwei Promille Alkohol im Blut.

Kayhude | Nachdem in der Nacht zum Sonntag, 14. November, ein Autofahrer in die Hauswand des Gasthofes Alter Heidkrug in der Segeberger Straße in Kayhude prallte, gab die Polizei am Montag, 15. November, neue Details zum Unfallhergang bekannt: Der Mann hatte über zwei Promille und keinen Führerschein. Fahrer wurde bei Aufprall leicht verletzt Nach dem bis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.