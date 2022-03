Ausverkauf im Ostkreuz Center : Kaufland statt Real: Countdown für Supermarkt-Umbau in Oststeinbek

Am 26. März schließt der Real-Markt in Oststeinbek seine Tore. Vier Tage später wird schon wieder Eröffnung gefeiert, dann übernimmt Branchenriese Kaufland. Wer noch ein Schnäppchen machen will, muss sich beeilen.

Oststeinbek | „Die Zeit läuft! Alles muss raus! Wir schließen!" In einem der größten Supermärkte in der Region läuft der Ausverkauf. Die Kaufhaus-Kette Real wird in Deutschland zerschlagen, den Markt im Ostkreuz Center in Oststeinbek übernimmt Lebensmittel-Riese Kaufland. Am 30. März wird vor den Toren Hamburgs direkt an der A1 die Eröffnung gefeiert. Es ist ein...

