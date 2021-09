Haustier harrt tagelang aus : Baum-Drama um Katze „Fee“ endet nach 60 Stunden glücklich

Einen Tag nach den fehlgeschlagenen Rettungsversuchen der Feuerwehr Ahrensburg ist „Fee“ am späten Nachmittag endlich wieder Zuhause. Die Besitzerin Janine Dobberstein ist erleichtert.

Ahrensburg | In sechs Meter Höhe sitzt eine Katze in einer Linde, ihr jammerndes Miauen ist vom Waldweg „Hinter der Schloßgärtnerei“ in Ahrensburg zu hören. Tagelang weilt „Fee“ in der Astgabel. Oh weh, oh „Fee“... Die zehn Jahre alte Katze, die zu dem Zeitpunkt, als sie in dem Geäst entdeckt wurde, bereits seit 36 Stunden von ihrer Besitzerin vermisst wor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.