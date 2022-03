Flüchtlinge in Bad Oldesloe : Katastrophenschutzzentrum und Kurparkschule als Unterkunft für Geflüchtete

Kreis Stormarn richtet nach einer Turnhalle in Ahrensburg seine zweite größere Flüchtlingsunterkunft im Katastrophenschutzzentrum in Bad Oldesloe ein. Auch in der Kurparkschule kommen Kriegsflüchtlinge unter.

Bad Oldesloe | Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine werden auch im Stormarn immer direkter spürbar. Denn die Zahl der Menschen, die aus dem Land fliehen, das am 24. Februar von Russlands Militär überfallen wurden, wächst. In Stormarn kommen immer mehr Kriegsflüchtlinge an Auch in Stormarn kommen mittlerweile immer mehr Kriegsflüchtlinge direkt in der Na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.