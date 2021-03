Katastrophenschutz Stormarn : 7,9-Millionen-Zentrum in Hammoor soll bis Ende 2021 betriebsbereit sein

Die Bauarbeiten für das Stormarner Katastrophenschutz-Zentrum in Hammoor befinden sich voll im Zeitplan.

Hammoor | Die Bauarbeiten für das künftige Katastrophenschutz-Zentrum ( KatSchZentr) des Kreises Stormarn am Ortsausgang von Hammoor in unmittelbarer Nähe zum Autobahnkreuz schreiten plangemäß voran, so dass nach Auskunft des Kreisbauamtes mit der Fertigstellung/Inbetriebnahme des Millionenobjekts wie vorgesehen zum Spätherbst dieses Jahres gerechnet wird. 1...

