Kriminaltechniker vor Ort : Kasseburg: Polizei ermittelt nach Leichenfund auf A24 Parkplatz

Auf dem ehemaligen Rastplatz Sachsenwald an der A24 wurde ein Leichnam gefunden. Die Hintergründe sind noch komplett unklar.

Kasseburg | Es war ein grausiger Fund zum Wochenstart. Doch was ist auf dem ehemaligen Rastplatz „Sachsenwald“ an der A24 genau passiert ? Selbst die Polizei weiß das nach eigenen Angaben noch nicht. Polizisten finden Leiche auf ehemaligen Rastplatz Fakt ist, dass Beamte des Autobahnpolizeireviers am Montagmorgen, 21. Februar, auf einen geparkten silbernen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.