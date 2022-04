Umleitung über Rastplatz : Kartoffel-Sattelzug kippt auf A20 Richtung Segeberg um

Nach einem Unfall eines Sattelzugs auf der A20 in Fahrtrichtung Bad Segeberg ist die Fahrbahn weiterhin gesperrt. Es kommt zu einem erheblichen Rückstau.

Lübeck/Oldesloe | Auf der A20 kurz hinter dem Rastplatz „Auf dem Karkfeld“ ereignete sich am Dienstagmittag, 5. April, in Fahrtrichtung Bad Segeberg ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Was war passiert? Gegen 12.45 Uhr war ein 58-jähriger Trucker aus den Niederlanden mit einem Sattelzug auf der Autobahn Richtung Segeberg unterwegs. Kurz hinterm Pa...

