Ein gruseliger Fund : Kalbs-Kadaver am Straßenrand in Grande entsorgt

Erschwerte Polizei-Ermittlungen, weil die Ohrmarken des Tieres herausgerissen und mitgenommen wurden.

von Volker Stolten

03. März 2021, 13:52 Uhr

Grande | Unschöne Ansicht in Grande: An der Hamburger Straße (L 94) wurde bereits am Mittwoch, 24. Februar, um 15.45 Uhr der Kadaver eines Kalbes entdeckt. Es wurde am Radweg abgelegt. Der Fachbereich Umwelt und Verbraucherschutz des Polizei-Autobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe (PABR) ermittelt in diesem Fall.

Noch keine konkreten Hinweise

Bislang gab es noch keine konkreten Hinweise auf den Halter/Eigner des jungen Tieres. „Dies wird unter anderem erschwert, da die Ohrmarken des Tieres herausgerissen und mitgenommen wurden“, teilt die Polizei mit. Da die Landesstraße vielbefahren ist, hoffen die Ermittler auf Zeugen, die das Ablegen des Tieres beobachtet haben könnten. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon: (04531) 501-542.