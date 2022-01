Der Kahlschlag am Bornberg : Stadt Bargteheide soll 42.000 Euro zahlen und legt Einspruch ein

Der Kahlschlag von Bargteheide hat jetzt für die Stadt vermutlich auch finanzielle Folgen: Die Verwaltung soll ein Bußgeld von 42.000 Euro zahlen, wehrt sich allerdings gegen den Bescheid des Kreises.

Bargteheide | Nach der unerlaubten Rodung der großen Waldfläche am Bornberg/Lohe in Bargteheide ist die von der Unteren Forstbehörde angeordnete Wiederaufforstung – wie berichtet – abgeschlossen. Das Bußgeldverfahren allerdings nicht. Das ist noch anhängig und mündet nun in einen Bußgeldbescheid an die Stadt. Der Kreis Stormarn (Fachdienst öffentliche Sicherheit...

