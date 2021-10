Vier Feuerwehren im Einsatz : Kabelbrand im Seniorenzentrum „Berghof“ in Lütjensee

Menschen wurden nicht verletzt. Bewohner und Mitarbeiter hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht.

Lütjensee | Ein Kabelbrand in einem Elektroverteiler hat am Mittwochnachmittag, 13. Oktober, für die Verrauchung einer Wohneinheit im Altenpflege und Seniorenzentrum „Berghof“ am Deepenstegen in Lütjensee gesorgt. Menschen wurden nicht verletzt. Bewohner und Mitarbeiter hatten sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Vier Feuerwehren im Einsatz Aufgrund der...

