300 Meter weiter geschnappt : Junger Mann mit Messer überfällt Tankstelle in Barsbüttel

Der mutmaßliche Täter wurde in einem Hamburger Park, 300 Meter weiter geschnappt. Auch die Tatwaffe wurde im Gebüsch gefunden.

Barsbüttel | Am Samstagabend (15. Januar) hat ein junger Mann eine Tankstelle in Barsbüttel (Kreis Stormarn) überfallen. Seine Flucht zu Fuß endete nach ca. 300 Meter hinter der Landesgrenze zu Hamburg in Handschellen. Dort nahmen ihn Polizisten an einem kleinen Park fest. Das Tatmessser, welches der Junge Mann auf der Flucht weggeworfen hatte, fand man nachdem...

