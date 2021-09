Passantinnen mit Zivilcourage : Junger Mann in Lauenburg mitten am Tag brutal überfallen

Die Polizei sucht nach Zeugen des Raubüberfalls, insbesondere nach den beiden Passantinnen, die dem 23- Jährigen zu Hilfe kamen.

Avatar_shz von Patrick Niemeier

23. September 2021, 16:21 Uhr

Lauenburg | Raubüberfall mitten am Tag in Lauenburg. Als ein 23-Jähriger aus Geesthacht am Mittwoch, 22. September, durch die Ortsmitte ging, soll er laut Polizeiangaben plötzlich auf Höhe der Reeperbahn von einem 29-Jährigen und einem 27-Jährigen aus Schwarzenbek angegriffen worden sein. Sie rissen ihn laut der bisherigen Ermittlungen brutal von hinten zu Boden.

Die Täter flüchteten, als zwei Passantinnen dem jungen Geesthachter zur Hilfe eilten. Trotzdem entwendeten sie dem Opfer ein Schlüsselbund und ein Tierabwehrspray.

Die alarmierte Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen gemeinsam mit einem weiteren 29-Jährigen aufspüren und auch vorläufig festnehmen. Sie waren in einem VW Polo unterwegs.

Im Besitz von Drogen, aber ohne Führerschein

Die Beamten untersuchten bei dieser Gelegenheit direkt das Fahrzeug und konnten geringe Mengen Drogen finden. Außerdem stellten sie fest, dass der 29-Jährige am Steuer des Kleinwagens gar nicht über einen Führerschein verfügte.

Außerdem bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Beamten ordneten entsprechend auch noch eine Blutprobe an. Den Führerschein konnten sie ihm ja nicht abnehmen, schließlich hatte er keinen.

Alle Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Zeugen gesucht

Wichtig für die weiteren Ermittlungen ist es jetzt, dass die Tat rekonstruiert werden kann. Daher sucht die Polizei nach Zeugen. Besonders im Fokus stehen dabei natürlich auch die beiden hilfsbereiten Passanten, die dem 23-Jährigen zur Hilfe kamen und so Zivilcourage zeigten.



Hinweise nimmt die Kripo in Geesthacht unter (04152)-80030 entgegen.