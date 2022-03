Geld, Sachspenden, Transporte : Junge Trittauer mit großem Einsatz für Kriegs-Opfer in der Ukraine

Die Not ist groß, aber groß ist auch die Hilfsbereitschaft. So wird in Trittau aktuell viel für die Menschen in der Ukraine getan. Die Aktionen reichen von Schul-Flohmärkten bis zu Bustransporten aus dem Kriegsgebiet.

Avatar_shz von Guido Behsen

11. März 2022, 18:11 Uhr

Trittau | Die Hilfsbereitschaft für die Opfer des russischen Angriffs auf die Ukraine ist im Norden groß. Ein Beispiel: Trittau. In dem Ort im Süden des Kreises Stormarn wurden zuletzt gleich mehrere beeindruckende Aktionen auf die Beine gestellt.

Es sind vor allem junge Menschen, die mit großem Engagement und viel Kreativität auf ihre Projekte aufmerksam machen. Die Zwischenbilanz kann sich schon jetzt sehen lassen.

Schüler des Gymnasiums sammeln für den ASB

„Wir zeigen Solidarität!“ Unter diesem Motto bildeten die Schüler des Trittauer Gymnasiums am Freitag, 11. März, das Friedenssymbol sowie die Buchstaben G und T (für Gymnasium Trittau) in den Farben der ukrainischen Flagge auf dem Kunstrasenplatz an der Großenseer Straße.



Gymnasium Trittau

Parallel dazu fand eine Spendensammelaktion in Zusammenarbeit mit dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) statt. Dabei ging es vor allem um medizinische Produkte, Hygieneartikel, Babynahrung und Windeln sowie warme Kleidung.

Behsen

Der Appell der Schüler wirkte. Die Aula des Gymnasiums war am Vormittag voll mit Tüten und Paketen mit den benötigten Produkten.

Grundschüler nehmen bei Flohmarkt 6000 Euro ein

„Ihr seid toll, liebe Kinder!“, postete Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch im sozialen Netzwerk Instagram. Gerade hatten vier Grundschulklassen der Mühlauschule dem Verwaltungschef eine Spende für Geflüchtete übergeben. Bei einem spontan organisierten Spielzeugflohmarkt waren 6000 Euro zusammengekommen.



Gemeinde Trittau

„Das Geld wird nun direkt den Geflüchteten im Amt zu Gute kommen“, schreibt der Bürgermeister weiter. Demnach haben bereits etwa 60 Mütter und Kinder aus der Ukraine im Amt Zuflucht gefunden. Mesch: „Ihr habt Eure Herzen geöffnet und seid füreinander da, liebe Kinder. Das tut so gut. Danke!“



Junge Männer holen 50 Menschen aus der Ukraine

Blau-Gelbe Spendenboxen aus Holz stehen inzwischen in dutzenden Geschäften und Lokalen in Trittau und anderen Orten im südlichen Kreis Stormarn sowie in Hamburg. Sie wurden in den Produktionsräumen der Tischlerei Lantz gefertigt und weisen auf eine Aktion hin, die mutige junge Leute ins Leben gerufen haben.

Cooper Jensen und drei seiner Freunde sammeln aber nicht nur für die Menschen in der Ukraine. Am Freitag, 11. März, brachen sie vom Trittauer Sportplatz mit Bus und Transporter auf, um mehr als 50 Flüchtlinge aus der Ukraine nach Norddeutschland zu bringen. Die Fahrzeuge wurden von Unternehmen aus der Region zur Verfügung gestellt. Cooper Jensen: „Für Unterkünfte ist ebenfalls bereits gesorgt.“ Diese befinden sich in Boltenhagen (Mecklenburg-Vorpommern).

Die Gruppe ist weiter auf Spenden angewiesen

Verabschiedet wurden die jungen Männer mit einer Solidaritätsbekundung unter dem Motto „Lasst uns gemeinsam Flagge zeigen für die Ukraine“, bei der mehr als 1000 blaue und gelbe Ballons an die Menschen vor Ort verteilt und zwei weitere Spendenboxen aufgestellt wurden. Denn: Auch wenn die Hilfsbereitschaft groß ist - die Aktion kann weiter jeden Euro brauchen.

Behsen

Der kleine Konvoi in die Ukraine wird vor allem Medizin sowie technische Ausrüstung und sogar moderne Feuerwehrhelme an Bord haben. Zwei Busfahrer wechseln sich ab, die jungen Initiatoren der Fahrt steuern den Transporter.

Eine zweite Reise ist für nächste Woche geplant. Doch die Gruppe, die inzwischen auch einen eingetragenen Verein gegründet hat, blickt bereits noch weiter in die Zukunft. Cooper Jensen: „Wir hoffen, dass der Krieg bald vorbei ist. Dann möchten wir uns anderen sozialen Projekten widmen."